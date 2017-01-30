Şırnak Yolu Kardan Kapanan Köydeki Hasta Çocuk Paletli Ambulansla Kurtarıldı

Yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk paletli ambulansla kurtarıldı



ŞIRNAK'a bağlı Başağaç Köyü'nde hastalanan 2 yaşındaki Leyla Anık, kar yağışının kapattığı köy yolundan ailesi tarafından hastaneye getirilemeyince devreye 112 ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) birlikleri girdi. Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu 2 yaşındaki Anık paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Şırnak'a 30 kilometre uzaklıktaki Siirt yol üzerinde bulunan Başağaç Köyü'nde oturan Sabriye ve Ahmat Anık çifti, 2 yaşındaki kızları Leyla Anık'ın ateşi çıkması üzerine Şırnak'ta Hastaneye götürmek istedi. Ancak, kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olması üzerine aile sağlık ekiplerinden yardım istedi.



Şırnak Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, paletli 112 ambulansı ve UMKE aracıyla 30 kilometre uzaklıktaki Başağaç Köyü'ne hareket etti. Köy yolu bazı yerlerde 1 metreyi bulan kar kalınlığı ile kapalı olması, zor kış şartlar ve çığ tehlikesine rağmen ekipler 2 saat süren zorlu bir uğraştan sonra köye ulaşabildi.



Köyde 2 yaşındaki Leyla Anık'a yapılan ilk müdahalenin ardından yine aynı köy yolu ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Leyla Anık'ın hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.



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Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) -



(Tür: Yurt)