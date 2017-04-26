Şırnak Yeni Cizre Dicle'nin Doğu Kıyısında Yapılıyor

Yeni Cizre Dicle'nin doğu kıyısında yapılıyor



ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde hendek-barikat operasyonları nedeniyle bir kısmı yıkılan bir kısmı da ağır hasar gördüğü için yıktırılan konutların yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan yeni ve modern konutların yayıpı sürüyor. İlçeyi bölen Dicle nehrinin doğu yakasında yaptırılan Dicle manzaralı 401 konutun yapımı hızla devam ederken, konutların 30 Temmuz'da bitirilip isteyen hak sahiplerine verilmesi bekleniyor. Hak sahibi olan Cizre'liler kendilerinden yeni konutlar için metre kare farkı alınmamasını isteyerek, "1 yıldır iş yapamadığımız için istedikleri farkı ödeyemeyeceğiz, bunun alınmaması gerekir"dediler.



MALİYETİ 53 MİLYON 840 BİN



Cizre ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında başlayan ve 13 Şubat 2016 tarihine kadar süren Hendek-Barikat operaslonları sırasında büyük hasar gören konutların yerine yenisi Dicle nehri kıyısında yapılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ'ye Dirsekli Mahallesinde yaptırılan ilk etap 401 konut bitme aşamasına gelirken, konutların ilçeyi ikiye bölen Dicle nehrinin doğu yıkısında yapıldığı görüldü.



53 milyon 840 bin liraya ihalesi yapılan konutların 30 temmuz'da bitmesi hedeflenirken, konutlarıon içerisinde 1 cami, 1 Taziye evi, ve Ticaret merkezi yer alacak. Konutlar bittikten sonra evleri yıkılan yada ağır hasar gördüğü için yıktırılan hak sahiplerine bu konutların dağıtılıcağı belirtilirken, hak sahpiplerinden metre kare farkının alınmak istemesi tartışmkalara neden oldu.



Bakanlık tarafından yapılan yeni konut ve işyerleri, yıkılan ev ve işyerinin metrekaresine göre hesaplanarak hak sahiplerine dağıtılması planlanırken, hak sahipleri duruma karşı çıkıyor. Yine alınan karara göre, yıkılan evi 45 metre karenin altında olanlara ise zararları nakdi olarak verilecek. Metre kare farkından kendilerinden para istenen hak sahipleri, "Yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 1 yıldır iş yapamadık. Bu süre zarfında çok mağdur olduk. Bizden fark almasınlar"diye konuştular.



Yeni konut veya işyeri için hazırlanan ön sözleşmeyi kabul eden Cizre'lilere, sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı tarihten bu yana daire ve işyeri başına 2016 yılı için 560 lira, 2017 için 605 lira kira yardımı yapılması kararlaştırılırken, yeni yapılan konut ve işyerleri vatandaşa dağıtılana kadar kira yardımın da süreceği belirtildi. Cizre'de PKK'lıların kazdıgğı hendek ve kurdukları barikatlardan ve ardındaki operasyonlar sırasında büyük zarar gören Cudi, Nur ve Sur mahallelerinde yıkılan konutlar için toplam 3 bin 500 konut yapılacağı belirtildi.