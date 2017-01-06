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Şırnak ve Siirt'in Eruh İlçesi Arasında Bulunan Gabar Dağı'nda Güvenlik Güçleriyle Teröristler...

Şırnak ve Siirt'in Eruh İlçesi Arasında Bulunan Gabar Dağı'nda Güvenlik Güçleriyle Teröristler...

IHAAW181133-ASA/06-01-2017 - Şırnak ve Siirt’in Eruh ilçesi arasında bulunan Gabar Dağı’nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Şırnak ve Siirt'in Eruh İlçesi Arasında Bulunan Gabar Dağı'nda Güvenlik Güçleriyle Teröristler...

IHAAW181133-ASA/06-01-2017

- Şırnak ve Siirt'in Eruh ilçesi arasında bulunan Gabar Dağı'nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. 06.01.2017 18: 11: 33 TSI
NNNN - ŞIRNAK

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