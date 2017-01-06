IHAAW181133-ASA/06-01-2017
- Şırnak ve Siirt'in Eruh ilçesi arasında bulunan Gabar Dağı'nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. 06.01.2017 18: 11: 33 TSI
NNNN - ŞIRNAK
Şırnak ve Siirt'in Eruh İlçesi Arasında Bulunan Gabar Dağı'nda Güvenlik Güçleriyle Teröristler...
IHAAW181133-ASA/06-01-2017 - Şırnak ve Siirt’in Eruh ilçesi arasında bulunan Gabar Dağı’nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
IHAAW181133-ASA/06-01-2017
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads