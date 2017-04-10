Şırnak ve İlçelerinde Yasak Tamamen Kaldırıldı

Şırnak merkez ile İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde 23.00 ile 02.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde saat 23.00 ile 02.30 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı 10 Nisan 2017 Pazartesi gününden (Bugün) itibaren tamamen kaldırılmıştır" denildi. - ŞIRNAK