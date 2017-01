Şırnak Valisi, Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Etti

ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen ile birlikte, sokağa çıkma yasağı sırasında evleri hasar gören terör mağduru aileleri ziyaret etti. Devletin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Su, ilk etapta 6 bin konut yapıldığını belirterek, "Herkese evine karşılık güzel ev vereceğiz. Eşya parasını ödüyoruz, esnafa da ödedik, ödüyoruz. Ayrıca küçük esnafa 3 bin lira karşılıksız destek verdik" dedi.



Vali Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte hendek ve barikat operasyonlarından önce Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve 2 katlı evi yıkılan 66 yaşındaki Ahmet Tutun'u ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Ahmet Tutun, evi yıkılınca çocukları ve torunlarıyla birlikte 15 kişiden oluşan ailesiyle birlikte Yeni Mahalle'de kiraladıkları evde yaşadıklarını söyledi.



Vali Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, devletin terör mağduru ailelere yapılacak yardımı anlatarak, "Terörden dolayı evi yıkılana karşılık sıfır ev vereceğiz. Hiçbir kuruş para ödemeden. Ev almayı kabul ediyorum diyorsanız, her ay da kira bedeli olarak 560 lira sizin hesabınıza yatacak, sizin evler yapılana kadar. Sağda solda söylenenlere değil benim söylediğime inanın. Cizre'de Silopi'de ve İdil'de ödedik, oradakilere sorabilirsiniz. Kiracıysa, kiracıya ödüyoruz eşya parasını. Çukurdur, vesaire hepsini bertaraf ettik. Terörden, hem kırsalda, hem de merkezde. Şimdi de burayı ihya edeceğiz. Bunun için hükümetimiz ile hem bu bölgeye özel bir teşvik getirdi. Şırnak merkezde ilk etapta 6 bin konut yapacağız. Her mahallede olacak, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Cumhuriyet, Bahçelievler, Yeni ev Dicle mahallerin belli yerlerine bir miktar konut yapacağız. Herkese evine karşılık güzel ev vereceğiz. Eşya parasını da ödüyoruz. Esnafa da ödedik zararlarını, ödüyoruz. Artı küçük esnafa 3 bin TL karşılıksız destek yaptık. Şimdi de zararları ödüyoruz bir taraftan da, artı kira da ödüyoruz. Hükümetimiz ne gerekiyorsa yap diyor" dedi.



BİZE DEVLETİMİZ BAKIYOR



2 yıl önce eşini kaybeden ve 7 çocuğu ile ortada kalan Medine Taşar'ın evini de ziyaret eden Vali Su'nun, "Kim size bakıyor" sorusu üzerine, Taşar, "Allah bakıyor, siz bakıyorsunuz. Devletimiz bakıyor. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diye cevap verdi.



Bunun üzerine Vali Su, vatandaşların her türlü ihtiyacında yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Vali Su, verdikleri oyuncak arabanın pilsiz olduğunu görünce, pil aldırıp Medine Taşar'ın 7 yaşındaki oğlu Sinan'a arabayı nasıl kullanacağını öğretti. Eşi vefat ettikten sonra borçlanarak ve devletin verdiği yardımlar ile kendine tek katlı ev yaptığını anlatan Medine Taşar, çocuklarına bakabilmek için Şırnak Belediyesi bünyesinde yer alan taşeron firmada temizlik işleri yaptığını söyledi.



- Şırnak