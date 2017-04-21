Şırnak Valisi Su Operasyonlarla İlgili Açıklama Yaptı

Şırnak Valisi Su operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Şırnak Valisi Su Operasyonlarla İlgili Açıklama Yaptı

Şırnak Valisi Su operasyonlarla ilgili açıklama yaptı

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