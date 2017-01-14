Şırnak Valisi Su, esnafı ziyaret ederek yeni Şırnak'ı anlattı



ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve PKK terör örgütünün yıktığı evlerin yerine yapılacak evler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.



Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Vali Ali İhsan Su, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, yeni Şırnak'ı vatandaşlara anlattı.



"ESKİ EVİNE GICIR-GICIR, YEP YENİ EV VERİYORUZ"



Yıkılan evlerin yerine yeni evlerin yapılacağını vatandaşlara anlatan Vali Su, "Şu an düzenlediğimiz arazilerde, bir ay içinde konutların ihalesi yapılacak. İlk başta Gazi Caddesi'nde bin 266 konut yapıyoruz. Kent genelinde 6 bin konut yapacağız ilk etapta. Bir yıl içinde bitireceğiz. Bir kısmı Bahçelievler, Yeni, Yeşilyurt, Dicle yani yıkılan yerlerde konutlar yapılacak. Bittiğinde vatandaşlara vereceğiz. Vatandaş derse ki, 'benim 150 metre kare bir evim vardı, yıkıldı.' Bu adama 150 metrekare ev vereceğiz. Bu adam bir kuruş para ödemeyecek. veya bir vatandaş, '150 metrekare evime ev istiyorum' diyorsa ve bizim ile anlaşma imzaladı. İmzaladığı andan itibaren de her ay 560 lira kira ödeyeceğiz. Operasyonlar bittiği tarihten itibaren ev kiraları verilecek, yeni evi teslim edilene kadar. Evini de bir kuruş para ödemeden almış olacak. Eski evine gıcır gıcır, yep yeni ev veriyoruz. Diyelim 150 metrekare 20 yıllık eviydi. Biz ona sıfır 150 metrekare ev vereceğiz. Bazı vatandaşlar 'evim 150 metrekare idi. Ama ben 200 metre kare ev istiyorum' derse, o zaman geriye kalan 50 metrekareyi ödeyecek. Onu da belli bir takside bağlayacağız. Uzun vadeli ve yavaş yavaş ödeyecek. Ama tersi de mümkün. '150 metrekare evim vardı. Bana 100 metre kare yeter' diyorsa geriye kalan 50 metre karenin parasını biz ona vereceğiz. Hasarlı evlere de ödemeler yapıyoruz. Vatandaşın evi yıkılmamış ama evinde 5 bin, 10 bin ve 30 bin lira hasar var onu ödüyoruz. Az hasarlı olana ödemesi, evi yıkılana ev veriyoruz" dedi.



"KÜÇÜK ESNAFA 3 BİN SOSYAL DESTEK VERİYORUZ"



Mağdur olan küçük esnafa da 3 bin lira sosyal destek verildiğini anlatan Vali Su, "Küçük esnafa 3 bin lira sosyal destek veriyoruz, karşılıksız. Burada yaptık onu ve bitirdik. Vatandaşların ev, kira ve esnaf zararlarını da tespit ediyoruz. Bir evin alt katı iş yeri ve yıkıldıysa onun da zararlarını karşılıyoruz. Cizre, Silopi ve İdil'de ödedik. Burada da ödeyeceğiz bu tür zararları. Vatandaşların yıkılan evlerin içindeki zararlarını ödüyoruz. Zarar tespitinin yüzde 12'sinin de eşya zararını ödüyoruz. İlk etapta bunun yüzde 6'sını ödüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Esnafların beyanları farklı. Vergi dairesinde, maliyede kayıtları var, ona göre tespitleri yapıyoruz. Ona göre zarar ne ise onu da ödüyoruz" diye konuştu.



"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"



"Huzur İstiyoruz" diyen 71 yaşındaki Fatma Beler ile sohbet eden Vali Su, "İşte burada huzuru sağladık. Memnun musunuz? Siz de bize dua edin" dedi. Vali Su, Kürtçe olarak, "Allah senden razı olsun" anlamına gelen "Hude jite razibe" dedi. Bunun üzerine Fatma Beler de, "Allah sizden de razı olsun. Allah bizi imandan etmesin. Allah bize huzur versin, başka bir şey istemiyoruz" diye karşılık verdi.



Vali Su'nun ziyaret ettiği esnaflardan Mesut Çelik, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah işlerimizi rast götürsün. İnşallah bundan sonra huzur olacak. Biz hepimiz barış, huzur istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Türkiye'ye her taraftan saldırıyorlar. İnşallah hepimiz bir olacağız ve buna fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.



Vali Su'nun ziyaret ettiği kuyumcuya, "Vatandaş dolar bozduruyor mu? Kampanyaya iştirak ediyorlar mı?" diye sorunca, kuyumcu da vatandaşların dolar bozdurduğunu söyledi. Esnaflarla tek tek tokalaşıp, sohbet eden Vali Ali İhsan Su, hayırlı ve bol kazanç diledikten sonra ziyaretlerine son verdi.