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Şırnak Valisi Su'dan Polise Moral Ziyareti

Şırnak Valisi Su'dan Polise Moral Ziyareti

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İdil ilçesinde kontrol noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.

Şırnak Valisi Su'dan Polise Moral Ziyareti

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İdil ilçesinde kontrol noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hünkar Keleş ile kontrol noktasında incelemede bulunan Vali Su, burada nöbet tutan polislerle bir süre sohbet etti.

Su, denetleme defterini imzaladıktan sonra ilçeden ayrıldı.

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