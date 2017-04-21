Şırnak Valisi Su'dan Cizre İlçesine Ziyaret

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Cizre Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.



Vali Su, kursiyerlerin yapmış olduğu çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.



Beraberinde Kaymakam Ahmet Adanur ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte merkezi ziyaret eden Su, merkez bünyesinde verilen yöresel kilim dokuma atölyesi ve şal-şepik atölyelerini gezip kursiyerlerle sohbet etti.





Vali Su, meslek edinme konusunda Halk Eğitim Merkezi tarafından vatandaşlara gereken desteğin verildiğini ve bundan sonrada destek vermeye devam edileceğini söyledi.





Kursiyerlerin sorun ve isteklerini dinleyerek bir süre sohbet eden Su, yapmış oldukları çalışmaları yakından izlediklerini söyledi.