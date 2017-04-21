Şırnak Valisi Ali İhsan Su Terör Örgütüne Yönelik Operasyonları Değerlendirdi

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, son 3 günde devam eden operasyonlarda 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyledi.



Şırnak Valisi Ali İhsan Su terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Vali Su, "İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına ve Kopki üst bölgeleri arasında bugün saat 09.30 sıralarında 2 askerimizi şehit eden bölücü terör örgütü mensuplarına karşı Hudut Özel Harakat ve güvenlik kurucularımız tarafından sürdürülen operasyonda askerlerimizi şehit eden 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yine ilimizde Besteler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bu gün ayrıca 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde son 3 günde yaptığımız operasyonlarda toplamda 35 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için operasyonlara kararlıkla devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK