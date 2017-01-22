Şırnak Valiliğinden 'Patlama' Açıklaması

Şırnak Valiliği, 2 çocuğun yaralandığı patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şırnak Valiliğinden 'Patlama' Açıklaması

Şırnak Valiliği, 2 çocuğun yaralandığı patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 2 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmış ve tedavi altına alınmışlardır. Çocuklarımızın ailelerine geçmiş olsun dileklerimizle, çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi. - ŞIRNAK

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