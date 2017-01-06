Şırnak Valiliği: "Eyp Patlaması Sonucu 2 Askerimiz Şehit Olmuştur"

Şırnak Valiliği, Küpeli Dağı'nda bölgesinde teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığı açıkladı.



Şırnak Valiliğinden Küpeli Dağı'nda 2 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Küpeli (Gabar) Dağı bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarına karşı 4 Ocak 2017 tarihinde başlatılan operasyonda Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca önceden döşenmiş olduğu değerlendirilen basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı'nın patlaması sonucu 2 askeri personelimiz şehit olmuş, 4 askeri personelimiz yaralanmıştır. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - ŞIRNAK