Şırnak'ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde devam eden operasyonlarda 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiş olup bölgede toplam beş (5) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ŞIRNAK
Şırnak Uludere'de 3 Terörist Öldürüldü
Şırnak’ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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