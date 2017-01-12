Şırnak Uludere'de 3 Terörist Öldürüldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde devam eden operasyonlarda 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiş olup bölgede toplam beş (5) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ŞIRNAK