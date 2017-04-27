Şırnak Toma Bu Kez Toprak Futbol Sahasına Müdahale Etti

Türkiye'de, toplamsal olaylara, yangınlara ve barikatlara müdahalede kullanılan Polise ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) Şırnak'ın İdil ilçesinde gençlerin futbol oynadığı futbol sahasına müdahale edip sahayı sulayarak gençlerin tozlardan korumaya çalıştığı görüldü. Şırnak'ın İdil ilçesinde toprak sahada oynanan U-16 ligi Amatör lig maçında sahanın toz bulutu kaplaması nedeniyle 20'inci dakikada maça hakemler ara vermek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve toprak sahadan kalkan toz bulutunun futbolcuları olumsuz etkilemesi üzerine saha kenarında görev için bekleyen TOMA'dan yardım istendi. Bugüne kadar toplumsal oluyları ve yangınlara müdahale eden TOMA aracı bu kez toprak sahaya girerek zemini suladı. Sahanın polise ait TOMA aracı tarafından sulanmasından sulanmasından sonra İdil 1937 ve Cizre Dicle U-16 takımları arasında oynanan amatör maça devam edildi. TOMA aracının suladığı ve toz bulutunu engellediği maç, İdil 1937 spor'un 5-3'lük galibiyeti ile sona erdi. TOMA'nın sahaya girmesi, sahayı sulaması ve cep telefonları tarafından saniye saniye kayıt edildi.