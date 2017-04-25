Şırnak'tan Acı Haber Geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Uludere ilçesinde yol araması faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.



TSK, bugün saat 14.00 sularında Şırnak'ın Uludere ilçesi Nezirkıra kırsalında yol araması faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi. - ANKARA