Şırnak'tan Acı Haber Geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol araması faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Şırnak'tan Acı Haber Geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Uludere ilçesinde yol araması faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK, bugün saat 14.00 sularında Şırnak'ın Uludere ilçesi Nezirkıra kırsalında yol araması faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi. - ANKARA

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