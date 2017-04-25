Şırnak'taki Trafik Kazası

Şırnak'ın Silopi İlçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.





Dün yaşamını yitiren Keklikçi'nin cenazesi memleketi İslahiye ilçesine getirildi.



Keklikçi'nin için Kozdere Camisi'nde öğle vakti ilçe müftüsü Ramazan Dolu tarafından cenaze namazı kıldırıldı.



Kekliçi'nin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Cenaze törenine Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Metin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.