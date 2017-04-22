Şırnak'taki Terör Saldırısı - Şehit Uzman Çavuş Kayalı, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın naaşı, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde defnedildi.



Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şubesinden alınan şehit Kayalı'nın cenazesi, konvoy eşliğinde İslahiye ilçesi Şahmaran Mahallesi Camisi'ne götürüldü.



Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının askerlerin omuzunda cami avlusuna getirilişi sırasında şehidin annesi Ayşe, babası Şeyhmus, kardeşleri Didem ve Mehmet gözyaşı döktü.



Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Mehmet Kayalı, törene ağabeyi Davut Kayalı'ya ait asker kasketiyle katıldı.



Davut Kayalı'nın amcası Hüseyin Kayalı, şehidin naaşının başında, "babanın çınarıydın, kalk oğlum" diye seslendi.



Anne Ayşe Kayayı ise "Ne mutlu şehidimiz var. Vatan sağ olsun, arkadaşları sağ olsun" dedi.



Kılınan cenaze namazının ardından şehit Kayalı'nın naaşı, Şahmaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Gaziantep milletvekilleri Şamil Tayyar, Abdülkadir Yüksel ve Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve askeri erkan katıldı.