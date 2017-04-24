Şırnak'taki Terör Saldırısı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen ve iki gün önce toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı için İslahiye'deki baba evinde mevlit okutuldu.





Mevlit programına, Kaymakam Ramazan Yıldırım beraberinde İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Metin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu katıldı.





Mevlit programının ardından şehidin mezarını ziyaret eden protokol, dua etti. Kaymakam Yıldırım, şehidin kabri· başında, 10 yaşındaki kardeşi Mehmet'le yakından ilgilenerek teselli etmeye çalıştı.



Belediye Başkanı Vural ise şehidin mezarına bayrak direği dikilmesi talimatını verdi.