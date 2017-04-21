Şırnak'taki Terör Saldırısı

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olması ve 2 askerin de yaralanmasıyla ilgili mesaj yayımladı.



Tosun, mesajında, Şırnak Uludere Nezirkıra kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 kahraman askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını belirtti.



Çatışmada şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dilediğini ifade eden Tosun, terörle mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güvenlik güçleri, Tük Silahlı Kuvvetleri ve Türk halkına baş sağlığı dilediğini ve terörü lanetlediğini kaydetti.