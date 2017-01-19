Şırnak'taki Terör Saldırısı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Yetkinşekerci, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Özel Harekat'ta görevli teğmen Mustafa Yazgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Beraberindeki heyetle merkez Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak'taki babaevine gelen Yetkinşekerci, şehidin babası Abdullah, annesi Saadet ve aile fertleriyle görüştü.



Yazgan ailesine başsağlığı dileklerini ileten Yetkinşekerci, ailenin herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını sorarak belediye olarak her zaman şehitlerin emanetlerinin yanında olduklarını dile getirdi.



Teğmen Mustafa Yazgan, 7 Ocak'ta Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşmüş, daha sonra Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.