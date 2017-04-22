Şırnak'taki Terör Operasyonu - Şehit Uzman Jandarma Çavuş Turgay Uğantaş'ın Baba Evinde Yas Var
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler-Dereler Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Turgay Uğantaş'ın Kırıkkale'deki baba ocağında üzüntü yaşanıyor.
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler-Dereler Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Turgay Uğantaş'ın Kırıkkale'deki baba ocağında üzüntü yaşanıyor.