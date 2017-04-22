Şırnak'taki Terör Operasyonu - Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un Naaşı, Memleketine Getirildi - Ordu

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş İslam Çubuk'un naaşı, Ordu'ya getirildi.



Şırnak'taki törenin ardından şehidin cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaştırıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.



Şehit Çubuk'un eşi Gülsüm Çubuk ve iki çocuğunun yanı sıra kardeşi Serhat Çubuk da aynı uçakla kente geldi. Şehidin annesi Fidan ve babası Veli Çubuk, gelini ve torunlarına sarılarak gözyaşı döktü.



Şehit Uzman Çavuş İslam Çubuk'un naaşı, Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla töreninin yapılacağı Ünye ilçesine götürüldü.



Karşılama törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Garnizon Komutan Albay Sedat Sarıkaya, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve diğer ilgililer katıldı.



Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde süren operasyonda dün arazi tarama faaliyeti esnasında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda iki asker yaralanmış, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Çubuk müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.