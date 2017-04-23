Şırnak'taki Terör Operasyonu - Şehit Uğantaş'ın Cenaze Töreni

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler-Dereler Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Turgay Uğantaş'ın (33) cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi.

Şırnak'taki Terör Operasyonu - Şehit Uğantaş'ın Cenaze Töreni

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler-Dereler Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Turgay Uğantaş'ın (33) cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Kırıklale, Kırıkkale, Jandarma, Uludere, P.K.K., Şırnak, Terör, Şehit, PKK