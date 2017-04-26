Şırnak'taki Terör Operasyonu
Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı, Manisa'da toprağa verildi.
Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı, Manisa'da toprağa verildi.
Şırnak'taki askeri törenin ardından uçakla Manisa'ya getirilen şehidin naaşı, helallik alınmak üzere Saruhanlı ilçesindeki babaevinin bulunduğu Halitpaşa Mahallesi'ne götürüldü.
Cenazenin getirilişi sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü. Şehidin abisi Ahmet Pirnarcı, kız kardeşleri ve akrabalarından ağlamamalarını istedi.
Şehit Pirnarcı'nın cenazesi, Halitpaşa Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından bir süre askerlerin omuzundan taşındıktan sonra mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer ile diğer ilgililer katıldı.