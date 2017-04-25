Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nezir Pinarcı'nın babasının bir gün önce oğlu için Saruhanlı ilçesinde daire satın aldığı öğrenildi.



Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde şehit olan uzman çavuş Pinarcı'nın şehadet haberinin Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaşmasının ardından şehidin ailesinin evi ve mahallenin sokakları Türk bayrakları ile donatıldı.



Pinarcı'nın şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.



Şehidin ailesinin komşularından Mümin Kocabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, baba Mehmet Pinarcı'nın dün oğlu için ev satın aldığını söyledi.



Şehidin babasıyla namaz kılmak için camiye birlikte gittiklerini belirten Kocabaş, "Öğle namazını yine şehidin babasıyla kıldık. Namaz çıkışında bana 'Saruhanlı'dan oğluma hediye olarak daire satın aldım. Doğu hizmeti bittikten sonra bir nasip aramaya başlayacağım.' demişti. Ben de çok üzüldüm, oğluna Saruhanlı'dan yeni ev almıştı." diye konuştu.



Şehidin amcası Nazim Pinarcı ise şehit olan yeğeninin Kurban Bayramı için izne gelmeye hazırlık yaptığını kaydetti.



Şehit Nezir Pinarcı'nın cenazesinin yarın Manisa'ya getirileceği öğrenildi.