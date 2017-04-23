Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgay Uğantaş'ın cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi.



Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan helallik alınması için Etiler Mahallesi'ndeki babaevine götürülen 33 yaşındaki şehit Uğantaş'ın naaşı, daha sonra Nur Camisi ve Külliyesine getirildi.



Şehidin babası Cemali ve kardeşi Kubilay Uğantaş ile aile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Fenalaşan şehidin annesi Zöhre Uğantaş'ı sağlık ekipleri müdahale ederek ambulansa götürdü. "Babacığım" diye ağlayan şehidin 8 yaşındaki oğlu Yiğit'i, askerler ve sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.



Şehidin naaşı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.



Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Mehmet Demir, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.