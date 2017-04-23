Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın Niğde'deki babaevinde yas var.



Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde şehit olan uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın (26) Niğde merkez Şahinali Mahallesi'ndeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Yetkililer, baba Hasan ve anne Ayşe Apaydın'a acı haberi verdi.



Haberin duyulmasının ardından eve gelen yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı. Eve, Türk bayrağı asıldı.



Evli olan şehit Apaydın'ın 4 yaşında Hasan Bora, 1 yaşında Mustafa isminde iki çocuğu olduğu öğrenildi.