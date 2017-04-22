Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler-Dereler Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Turgay Uğantaş'ın Kırıkkale'deki baba ocağında üzüntü yaşanıyor.



Etiler Mahallesi'ndeki evinde oğlunun şehadet haberini alan anne Suriye ile baba Cemali Uğantaş'ı, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.





Sinir krizi geçiren şehidin yakınlarına, sağlık görevlileri müdahale etti.



Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.



Şehit Uğantaş'ın 2 kardeşinin olduğu, kız kardeşinin de Ankara'da polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. 13 yıllık asker Turgay Uğantaş'ın Yiğit isminde oğlu olduğu belirtildi.



Öte yandan, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da şehidin babaevine gelerek aileye taziyelerini iletti.