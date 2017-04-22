Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Geymişule Bölgesi'nde devam eden operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde 4 gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde, toplam 37 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

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