Şırnak'taki Terör Operasyonu
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 36'a yükseldiği bildirildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 36'a yükseldiği bildirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Nezirkına ve Kopki Tepe Üs Bölgeleri arasında bugün 2 askeri şehit eden bölücü terör örgütü grubuna karşı devam ettirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, 3 gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.