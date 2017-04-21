Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 36'a yükseldiği bildirildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Nezirkına ve Kopki Tepe Üs Bölgeleri arasında bugün 2 askeri şehit eden bölücü terör örgütü grubuna karşı devam ettirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, 3 gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.