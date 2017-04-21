Şırnak'taki Terör Operasyonu
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 29'a ulaştığı kaydedildi.