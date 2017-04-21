Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 29'a ulaştığı kaydedildi.