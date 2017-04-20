Asker Sabahtan Beri Şırnak'ta Operasyonda! Öldürülen Terörist Sayısı 26 Oldu
Şırnak'ta güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi. Öldürülenler arasında PKK'nın Bestler-Dereler cephe sorumlusu İran uyruklu 'SORO' da var.
Şırnak'ta güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi. Teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde Bestler Dereler cephe sorumlusu olduğu belirlendi.
OPERASYON SÜRÜYOR
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde Şırnak Bestler-Dereler kırsalındaki operasyon sürüyor.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 26 OLDU
Güvenlik güçleri, Nalaguva tepe bölgesinde bölücü terör örgütü üyeleri tespit etti. Bunun üzerine buraya yönelen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu.
ÖLDÜRÜLENLER ARASINDA 'SORO' DA VAR
Teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün Bestler Dereler'in sözde cephe sorumlusu "Soro" kod adlı İran uyruklu terörist olduğu tespit edildi.