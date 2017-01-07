Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 4 Ocak'ta düzenlenen operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.