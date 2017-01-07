Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel için Siirt'te tören düzenlendi.



Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında düzenlen törende, Jandarma Teğmen Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Yüksel'in Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.



İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren, törende, ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine geçit vermeyeceklerini söyledi.



"Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hain ve kalleş terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede kahraman silah arkadaşlarımız Teğmen Mustafa Yazgan ile Uzman Çavuş Faruk Yüksel'i bugün burada Peygamberlikten sonra en yüksek makama uğurluyoruz." diyen Eren, acılarının büyük, hüzünlerinin dağlar kadar olduğunu ama boyunlarını bükmediklerini belirtti.



Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kor ateş de olsa acımızı yüreğimize gömecek, gözyaşlarımızı içimize akıtacağız, hainleri de sevindirmeyeceğiz. Çok açık ifade ediyorum, kazanamayacaklar, kendi karanlıkları ve pisliklerinde boğulacaklar. Bizler şehitlerimiz sayesinde daha güçleniyoruz, kinleniyoruz daha da gelecek adına ümitleniyoruz. Bizlere bu acıyı yaşatanlar bilsinler ki bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Aziz şehitlerimiz, sizler ölmediniz dipdirisiniz ve aramızdasınız. Bunu ben değil yüce Rabbim kendi kelamında söylüyor. Yolunuz açık olsun, hepimizin başı sağ olsun."



İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından okunan duanın ardından şehit Jandarma Teğmen Yazgan'ın cenazesi Gaziantep, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel'in naaşı Yozgat'a gönderildi.



Törende fenalaşan şehit Yüksel'in annesine sağlık ekipleri müdahale etti.



Törene, Siirt Vali Vekili Bünyamin Kuş, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdür Mustafa Tokyay, Belediye Başkanı Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, asker, polis ve şehit yakınları ile operasyonda yaralanan askerler katıldı.



Şırnak'ta Gabar Dağı'nda dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Jandarma Teğmen Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Yüksel şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.