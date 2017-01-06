Şırnak'taki Terör Operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Özel Harekat'ta görevli Teğmen Mustafa Yazgan'ın Gaziantep'teki babaevinde yas var.



Şehit Teğmen Yazgan'ın Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak'taki babaevine gelen askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi. Büyük üzüntü yaşayan baba Abdullah ile anne Saadet Yazgan'a, hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Bekar olduğu öğrenilen ve 4 kardeşten ikincisi olan şehit Yazgan'ın babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşmüştü.