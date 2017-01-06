Şırnak Valiliği, Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askerin teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düştüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik 4 Ocak'ta operasyon başlatıldığı, operasyonda, teröristlerin önceden tuzakladığı patlayıcının askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonun kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.
Şırnak'taki Terör Operasyonu
Şırnak Valiliği, Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askerin teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düştüğünü bildirdi.
Şırnak Valiliği, Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askerin teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düştüğünü bildirdi.
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