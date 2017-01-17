Şırnak'taki Terör Mağdurlarına Yardım

Konya Dost Eli Yardım Derneği, Şırnak'taki terör mağduru ailelere bir tır yardım malzemesi ulaştırdı.



Konya Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şırnak'taki terör mağdurlarına ulaştırmak üzere bir tır malzemeyi Şırnak Nuh Eğitim Derneği'ne gönderdi.



Nuh Eğitim Derneği Başkanı Nurettin Tatar, Şırnak halkının terör olayları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.



Süreç boyunca dernek olarak halkın yanında olduklarını kaydeden Tatar, terör mağduru vatandaşların derdine derman olabilmek için sürekli yardım çağrılarında bulunduklarını ve Türkiye'nin değişik yerlerinden talepleri olduğunu belirtti.



Çağrılarının karşılık bulduğunu bildiren Tatar, şöyle devam etti:



"Halkımızın giyim, gıda ve ev eşyası ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bugüne kadar iki bin aileye ulaştık. Yardımlarımızın büyük bir kısmını dağıttık. Konya Dost Eli Yardım Derneği de bir tır yardım malzemesi ulaştırdı. En kısa zamanda bu giyim ve gıdadan oluşan yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yardımlarından dolayı derneğe teşekkür ediyoruz."