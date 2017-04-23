Şırnak'taki PKK Operasyonunda 2 Asker Şehit Oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

2 ASKER ŞEHİT, 2 ASKER YARALI

Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, müdahaleye rağmen şehit düştü.

DİYARBAKIR'DA ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda güvenlik kuvvetleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı. Çatışmada yaralanan askerlerden 1'i şehit oldu, 2 askerin tedavisi devam ediyor.