Şırnak'ta Yola Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi

Şırnak’ın Silopi ilçesi Kösrali Köyü yol güzergahına teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Şırnak'ta Yola Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösrali Köyü yol güzergahına teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Silopi ilçesi Kösrali Köyü yol güzergahına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı güvenlik kuvvetlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ŞIRNAK

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Silopi, Şırnak, Terör
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