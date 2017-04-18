Şırnak'ta yaralandı, Tunceli'de şehit düştü



KIRŞEHİR - Tunceli'de helikopterin düşmesi sonrası şehit düşen Saadettin Demir'in, daha önce görev yaptığı Şırnak'ta yaralandığı öğrenildi.

Daha önce Şırnak'da görev yaparken yaralanan ve emekliliği geldiği halde Tunceli görevini isteyen şehit Saadetin Demir, çok sevdiği ve sosyal medya hesabında kapak fotoğrafı yaptığı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kaderi paylaştı.

Şehit Demir'in geçici görevle Tunceli'ye gittiği eşi ve çocuklarının ise Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi.

Kaman İlçesi Yeniyapan Köyünde ikamet eden şehidin annesi Rabia Demir 112 ekipleri tarafından sakinleştirilirken İlçe Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Emniyet Amiri ve ilçe Jandarma Komutanı aileyi yalnız bırakmadı.

Şehidin annesinin evine ise Türk Bayrağı asılırken şehit Demişr'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenaze töreninin nerede olacağı ise kesinlik kazanmadı.