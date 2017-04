Şırnak'ta Yamaç Paraşütü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yamaç paraşütü kursunu tamamlayanlar, ilk uçuşlarını yaptı.



Merkeze bağlı İkizce köyünde gerçekleştirilen eğitim uçuşları sırasında renkli görüntüler oluştu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, yaptığı açıklamada, sporun her dalında Şırnaklı gençlerin yanında olduklarını söyledi.



Şırnak'ın coğrafi konumunun yamaç paraşütü için uygun olduğunu ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:



"Her şey gençlik ve spor için, her şey Şırnak için. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Envanterimize paraşütü de eklemiş bulunuyoruz. Şu an 8 öğrencimiz ile start verdik. Bu konuda bize çok talep vardı. Yakın bir zamanda bu sayının yüzlere ulaşacağını tahmin ediyoruz."



Uçma hayalini paraşüt sporu ile gerçekleştiren Yılmaz Katık da eğitimlerden sonra ilk kez uçmanın heyecanını yaşadığını söyledi.



Sabri Ungan da her türlü spora müsait olan Şırnak'ın sporla anılması gerektiğini belirtti.