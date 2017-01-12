TÜMÜ
Haberler Search
Şırnak'ta Terörle Mücadele

Şırnak'ta Terörle Mücadele

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta Terörle Mücadele

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5 olduğu, operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Uludere, P.K.K., Şırnak, Terör, PKK
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads