Şırnak'ta Terör Saldırısı: 2 Şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Şırnak'ta Terör Saldırısı: 2 Şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Andaç Köyü Nezirkına kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, kurtarılamadı.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Hastane, Patlama, Uludere, P.K.K., Şırnak, Terör, Şehit, PKK, Operasyon