Şırnak'ta Terör Saldırısı: 2 Şehit, 2 Yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Şırnak'ta Terör Saldırısı: 2 Şehit, 2 Yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Andaç Jandarma Tabur Komutanlığı Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce saldırıda bulunuldu.

Saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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