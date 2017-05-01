Şırnak'ta Terör Operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde gözaltına alınan 1 kişi, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Şırnak'ta Terör Operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde gözaltına alınan 1 kişi, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.

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