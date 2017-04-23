Şırnak'ta Terör Operasyonu
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş
Yurdakul, Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda
şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.
Yurdakul
mesajında, şunları kaydetti:
"Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen
operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlanması sonucu 2 askerimizin şehit
oldu. Şehit askerlerimizden birinin Hayrabolu ilçesinin Cambazdere mahallesine kayıtlı hemşehrimiz Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu olduğunu büyük bir
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet,
ailelerine, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne baş sağlığı diliyorum."