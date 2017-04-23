Şırnak'ta Terör Operasyonu

Malkara Belediye Başkanı Ulaş

Yurdakul, Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda

şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.



Yurdakul

mesajında, şunları kaydetti:



"Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen

operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlanması sonucu 2 askerimizin şehit

oldu. Şehit askerlerimizden birinin Hayrabolu ilçesinin Cambazdere mahallesine kayıtlı hemşehrimiz Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu olduğunu büyük bir

üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet,

ailelerine, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne baş sağlığı diliyorum."