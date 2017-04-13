Şırnak'ta Terör Operasyonu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince ihbar üzerine Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgede operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda, toprağa gömülü 5 uzun namlulu silah, bin 892 fişek, 29 şarjör, 4 el bombası ile bomba yapımında kullanılan 10 kapsül ele geçirildi.



Bölgedeki operasyon devam ediyor.