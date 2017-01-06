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Şırnak'ta Terör Operasyonu: 2 Şehit, 4 Yaralı

Şırnak'ta Terör Operasyonu: 2 Şehit, 4 Yaralı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Şırnak'ta Terör Operasyonu: 2 Şehit, 4 Yaralı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.

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