Şırnak'ta Terör Operasyonu: 1 Şehit
Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir asker şehit oldu.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir asker şehit oldu.
Kaynak: Dunya.com
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