Şırnak'ta Terör Operasyonu: 1 Şehit, 1 Yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerince güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon sürüyor.



Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker yaralandı.



Askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.